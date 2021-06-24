غابالا لم يمدد سريان العقد مع المدافع الكرواتي

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

لم يمدد نادي غابالا لكرة القدم سريان العقد مع المدافع الكرواتي وينكو ميديموريتش.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن عقد المدافع الكرواتي البالغ 25 عاما المنضم إلى النادي في سبتمبر العام الماضي انتهت مدته.

وارتدى قمصان غابالا خلال الموسم الـ 2020/2021م 26 مرة وسجل هدفا ومنها 23 مباراة بدوري الممتاز 3 مباريات في كأس أذربيجان.

ورفعت قيادة غابالا الشكر للمدافع الكرواتي ميديموريتش على خدماته ومساهماته في إنجازات النادي متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.