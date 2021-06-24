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    قراباغ يمدد العقد مع المهاجم الشاب قربانلي

    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 24 يونيو، أذرتاج

    مدد نادي قراباغ أغدام لكرة القدم سريان مفعول العقد مع المهاجم الشاب موسى قربانلي.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن المهاجم البالغ 19 عاما من عمره يرتدي قمصان قراباغ لمدة 3 أعوام أخرى.

    يذكر أن المهاجم قربانلي ثمار مدرسة نفطجي لكرة القدم ويرتدي قمصان قراباغ الاساسي منذ عام 2019م.

    AZERTAG.AZ : قراباغ يمدد العقد مع المهاجم الشاب قربانلي
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