باكو، 25 يونيو، أذرتاج يواصل نادي كشلة باكو لكرة القدم تعزيز هيأة النادي في نافذة الانتقالات الصيفية. أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن كشلة تعاقد مع المهاجم السنغالي عمر جوديابي لمدة عام. يذكر أن المهاجم جوديابي كان يرتدي قميص بيليستير لشمال مقدونيا أخيرا.

AZERTAG.AZ : كشلة باكو يتعاقد مع مهاجم سنغالي

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