نفطجي باكو يتغلب على سبارتاك الروسي وديا

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

تنافس نفطجي باكو وديا مع سبارتاك موسكو الروسي ضمن معسكره في سلوفينيا.

أفادت أذرتاج أن نفطجي تغلب 2-1 على خصمه الروسي في مباراة منظمة في مدينة فيلاكس النمساوية وجاء هدفا الفائز من طرف علي اصغروف وسواريز فيما سجل هدف سبارتاك اغناتوف.