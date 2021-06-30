نفطجي باكو يتغلب على سبارتاك الروسي وديا
AzerTAg.az
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١١:٢٦]
باكو، 30 يونيو، أذرتاج
تنافس نفطجي باكو وديا مع سبارتاك موسكو الروسي ضمن معسكره في سلوفينيا.
أفادت أذرتاج أن نفطجي تغلب 2-1 على خصمه الروسي في مباراة منظمة في مدينة فيلاكس النمساوية وجاء هدفا الفائز من طرف علي اصغروف وسواريز فيما سجل هدف سبارتاك اغناتوف.
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