نفطجي باكو يودع المدافع البرازيلي
AzerTAg.az
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٩]
باكو، 30 يونيو، أذرتاج
ودع نادي نفطجي باكو لكرة القدم لاعبه البرازيلي.
أفادت أذرتاج أن العقد مع المدافع البرازيلي تاليسون دياس فسخ على الاتفاق المتبادل.
ورفعت قيادة النادي الشكر للاعب البرازيلي على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.
يذكر أن تاليسون المنتقل إلى نفطجي صيف العام الماضي لعب 22 مباراة.
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