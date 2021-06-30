صباح لم يمدد عقد لاعب الوسط البوسني

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

لم يمدد نادي صباح باكو لكرة القدم عقد لاعب الوسط اليوسني ماريو مارينا.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن صباح تمنى شكر اللاعب البالغ 32 عاما من العمر على خدماته متمنيا له نجاحا في مشواره اللاحق.

يذكر أن صباح قد تعاقد مع ماريو مارينا ديسمبر عام 2019م لمدة 5ر1 سنة.