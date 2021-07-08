نادي أراز نخجوان لكرة الصالات يتنافس في مجموعة ف بدوري الأبطال

باكو، 8 يوليو، أذرتاج

سحبت قرعة المرحلة الابتدائية للموسم الـ2021/2022م بدوري الأبطال لكرة الصالات.

واظهرت نتائج القرعة أن نادي أراز نخجوان الأذربيجاني سيتنافس في مجموعة ف مع اندية كامبوكسين دينامو الفنلندي ورابا اللاتفي وأوروبا من جبل الطارق.

يذكر أن مباريات هذه المجموعة تنظم في لاتفيا فترة 20-25 أغسطس.