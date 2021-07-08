نادي أراز نخجوان لكرة الصالات يتنافس في مجموعة ف بدوري الأبطال
AzerTAg.az
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٨]
باكو، 8 يوليو، أذرتاج
سحبت قرعة المرحلة الابتدائية للموسم الـ2021/2022م بدوري الأبطال لكرة الصالات.
واظهرت نتائج القرعة أن نادي أراز نخجوان الأذربيجاني سيتنافس في مجموعة ف مع اندية كامبوكسين دينامو الفنلندي ورابا اللاتفي وأوروبا من جبل الطارق.
يذكر أن مباريات هذه المجموعة تنظم في لاتفيا فترة 20-25 أغسطس.
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