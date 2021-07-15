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    رياضة


    صباح باكو يتنافس مع سامقورالي الجورجي وديا ضمن معسكره

    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٠]

    باكو، 15 يوليو، أذرتاج

    كشف نادي صباح باكو لكرة القدم عن اسم ناد يتنافس معه ضمن المرحلة الثانية من معسكره الاستعدادي المخطط تنظيمه في جورجيا.

    قال النادي في بيان انه يتنافس مع نادي سامقورالي في 23 يوليو.

    يذكر أن سامقورالي تأهل لدوري الممتاز الجورجي هذا الموسم.

    ولم يكشف النادي عن أسماء 3ندية سيتنافس معها ضمن المعسكر ويخطط تنظيم 4 مباريات ودية.

     

     

    AZERTAG.AZ :صباح باكو يتنافس مع سامقورالي الجورجي وديا ضمن معسكره
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    صباح باكو يتنافس مع سامقورالي الجورجي وديا ضمن معسكره