صبائل يتعاقد مع لاعب وسط غادر صباح

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

تعاقد نادي صبائل باكو لكرة القدم مع لاعب وسط.

قال النادي في بيان إنه اتفق مع جاود تقييف لمدة سنة مع إمكانية زيادة سنة أخرى ويرتدي قميصا مرقما بالعشرة.

يذكر أن تقييف غادر صباح باكو.