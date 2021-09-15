باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

يصادف يوم 15 سبتمبر في الذكرى السنوية الـ 103 لتحرير باكو من قوات الطشناق البلشفية. هذا النصر الذي تم إحرازه في عام 1918 ، تم تسجيله في تاريخ جمهورية أذربيجان الديمقراطية كحدث مهم. أصبح تحرير باكو من قبل الجيش القوقازي الإسلامي رمزا للأخوة التركية الأذربيجانية التي تأسست على أسس تاريخية وسياسية وأخلاقية. هذه المساعدة الأخوية والأخوة في السلاح التي تركها لنا أجدادنا كإرث انعكس من وقت لآخر في مصير أمة ودولتين في السنوات التي تلت ذلك.

تلقي وكالة أذرتاج نظرة سريعة على التاريخ ويفحص بعض جوانب العلاقات الأخوية بين أذربيجان وتركيا.

رحلة قصيرة في التاريخ

بعد انسحاب روسيا البلشفية من الحرب العالمية الأولى، وصل الجيش الروسي وكذلك الجماعات المسلحة الأرمينية إلى جنوب القوقاز. وحتى ذلك الحين سلم الجيش الروسي أسلحته للعصابات الأرمينية التي نفذت مجازر في الأناضول وبورشالي ومقاطعة إيريفان وجنوب أذربيجان وفي أراضي جمهورية أذربيجان الحالية. في ذلك الوقت، قامت الحكومة السوفيتية التي تأسست في باكو بقمع السكان الأتراك المسلمين. لم تتمكن المفوضية عابرة القوقاز ولا "السيم" عابر القوقاز من منع الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الأذربيجانيين في باكو وأماكن أخرى في أذربيجان في مارس 1918.

عندما تأسست جمهورية أذربيجان الديمقراطية في 28 مايو 1918 ، كانت باكو في أيدٍ أجنبية. تعهدت الدولة العثمانية بمساعدة أذربيجان في أعقاب الاتفاقية الموقعة في 4 يونيو في باتومي. بناء على طلب جمهورية أذربيجان الديمقراطية، انطلق جيش القوقاز الإسلامي بقيادة نوري باشا إلى أذربيجان.

وقعت روسيا البلشفية اتفاقية مع ألمانيا في 27 أغسطس لمنع جيش القوقاز الإسلامي من الوصول إلى باكو. وفقًا للاتفاقية، تعهدت ألمانيا بعدم السماح للقوات العثمانية بعبور نهر (الكور) مقابل بعض النفط من باكو. ومع ذلك، فشلوا في وقف القوات العثمانية. تم تحرير باكو في 15 سبتمبر. في 17 سبتمبر، غادرت الحكومة الأذربيجانية مدينة كنجه لتستقر في باكو. عطل تحرير المدينة المخططات البشعة المرتبطة بباكو.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت الدولة الأولى التي اعترفت باستقلال أذربيجان والتي تعتبر مثالاً على الأخوة. النصب التذكاري للجنود الأتراك الشهداء هو تكريم لذكرى مقاتلي جيش القوقاز الإسلامي.

التاريخ يعيد نفسه

في 27 سبتمبر 2020 ، دخلت أذربيجان الحرب وحررت أراضيها التي ظلت تحت الاحتلال الأرمني قرابة 30 عامًا. لعب الدعم المعنوي والسياسي من تركيا رئيسًا وشعبًا دورًا مهمًا في هذا النصر المجيد. في أذربيجان، تحظى بتقدير كبير ونتذكرها بامتنان.

أظهرت مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفدًا وجنودًا أتراكًا في موكب النصر الذي أقيم في 10 ديسمبر 2020 ، مرة أخرى وحدة وصداقة وأخوة البلدين أمام العالم أجمع.

ارتقى إعلان شوشا الذي وقعه الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان بالعلاقات إلى مستوى جديد.

يؤكد هذا الإعلان التاريخي أن الأخوة التركية الأذربيجانية أبدية.

قبل أيام قليلة جرت في منطقة لاتشين مناورات تكتيكية أذربيجانية تركية مشتركة. هذا هو أحدث مثال على أخوة السلاح بين شعبين وجيشين.