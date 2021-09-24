  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    ويجب الحيلولة دون محاولات الدعم المباشر او ضمني للأفكار الانتقامية في أرمينيا ولتسليحها

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٢]

    باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج)

    بعد حل النزاع أعلنت أذربيجان استعدادها لبدء المفاوضات حول ترسيم وتخطيط حدودها مع أرمينيا وتوقيع اتفاقية سلام على أساس مبدأ الاعتراف المتبادل بسيادتهما ووحدة اراضيهما. قد تحوّل مثل هذه الاتفاقية منطقتنا الى منطقة السلام والتعاون. لكننا لم نر أية إشارة إيجابية من جانب أرمينيا فيما يتعلق باقتراحنا.

    أفادت أذرتاج ان رئيس الدولة الأذربيجانية قال في خطابه ان حوالي 4 آلاف مواطن اذربيجاني أصبح في قائمة المفقودين نتيجة الحرب القراباغية الأولى.

    قال الرئيس الاذربيجاني: قد تكون مشاريع النقل والمواصلات احدى المجالات التي تخدم السلام والتعاون. في هذا السياق فإن ممر زانكزور الذي سيربط الجزء الرئيسي لأذربيجان بجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم وتركيا سيخلق إمكانيات جديدة في منطقتنا.

    أضاف الرئيس: خلقت أذربيجان وضعا راهنا جديدا في منطقة جنوب القوقاز ويجب على الجميع ان يعترفوا به. أرمينيا بين خيارين: إما أن تقوم بالتعاون الإقليمي او تواصل مزاعمها الإقليمية غير القانونية وغير المبررة ضد جيرانها. ويجب على المجتمع الدولي ان يلعب دورا إيجابيا في هذا المجال ويدعو أرمينيا الى فهمها ان السلام لا بديل له. ويجب الحيلولة دون محاولات الدعم المباشر او ضمني للأفكار الانتقامية في أرمينيا ولتسليحها.

    واستطرد قائلا: نأمل في أن يحل السلام والامن والاستقرار في جنوب القوقاز بعد انتظار طويل. ستواصل أذربيجان مساعيها المتتالية التي تساهم في السلام والتنمية في المنطقة وتخدم تعزيزهما.

    AZERTAG.AZ :ويجب الحيلولة دون محاولات الدعم المباشر او ضمني للأفكار الانتقامية في أرمينيا ولتسليحها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: النزاع جذب اهتمام الإعلام واستفدت من هذه الفرصة لتبليغ الحقيقة
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٨]
    وزير الخارجية يلتقي الامين العام لمجلس لدول الخليج العربية
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]
    الرئيس إلهام علييف: على المجتمع الدولي ان يجبر أرمينيا على تسليم خرائط دقيقة للحقول الملغومة
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
    الرئيس الأذربيجاني: تتحمل أرمينيا مسئولية عن العدوان العسكري ضد أذربيجان والجرائم الخطيرة الأخرى
    ويجب الحيلولة دون محاولات الدعم المباشر او ضمني للأفكار الانتقامية في أرمينيا ولتسليحها