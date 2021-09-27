باكو، 27 أيلول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أيلول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172 أورو EUR 1 1.9932 دولار أسترالي AUD 1 1.2383 روبل بلاروس BYN 1 0.6804 ريال برازيلي BRL 1 0.3187 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.114 كرون دنماركي DKK 1 0.268 لاري جورجي GEL 1 0.5457 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3463 دينار الكويت KWD 1 5.6478 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064 بيسو المكسيك MXN 1 0.0849 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.096 كرون النرويج NOK 1 0.1986 زلوتي بولندا PLN 1 0.433 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0234 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4124 دولار سنغافورة SGD 1 1.2573 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.1917 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0637 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.194 كرون التشيك CZK 1 0.0784 يوان الصين CNY 1 0.2632 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3252 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5314 كرون السويد SEK 1 0.1969 فرنك سويسرا CHF 1 1.837 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1446 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5375 بيسو تشيلي CLP 100 0.2144 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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