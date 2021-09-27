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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٦]

    باكو، 27 أيلول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أيلول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172

    أورو EUR 1 1.9932

    دولار أسترالي AUD 1 1.2383

    روبل بلاروس BYN 1 0.6804

    ريال برازيلي BRL 1 0.3187

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.114

    كرون دنماركي DKK 1 0.268

    لاري جورجي GEL 1 0.5457

    روبي هندي INR 1 0.0231

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

    دولار كندا CAD 1 1.3463

    دينار الكويت KWD 1 5.6478

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0849

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.096

    كرون النرويج NOK 1 0.1986

    زلوتي بولندا PLN 1 0.433

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0234

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4124

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2573

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.1917

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0637

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.194

    كرون التشيك CZK 1 0.0784

    يوان الصين CNY 1 0.2632

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3252

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5314

    كرون السويد SEK 1 0.1969

    فرنك سويسرا CHF 1 1.837

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1446

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5375

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2144

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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