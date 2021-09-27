البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 أيلول، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أيلول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172
أورو EUR 1 1.9932
دولار أسترالي AUD 1 1.2383
روبل بلاروس BYN 1 0.6804
ريال برازيلي BRL 1 0.3187
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.114
كرون دنماركي DKK 1 0.268
لاري جورجي GEL 1 0.5457
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184
دولار كندا CAD 1 1.3463
دينار الكويت KWD 1 5.6478
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064
بيسو المكسيك MXN 1 0.0849
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.096
كرون النرويج NOK 1 0.1986
زلوتي بولندا PLN 1 0.433
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0234
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4124
دولار سنغافورة SGD 1 1.2573
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1917
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0637
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.194
كرون التشيك CZK 1 0.0784
يوان الصين CNY 1 0.2632
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3252
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5314
كرون السويد SEK 1 0.1969
فرنك سويسرا CHF 1 1.837
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1446
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5375
بيسو تشيلي CLP 100 0.2144
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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