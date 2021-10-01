التسلسل الزمني للحرب الوطنية – السابع والعشرون من أيلول

باكو، 1 تشرين الأول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن انهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* أخبرت وزارة الدفاع أن العدو أجبِر الى نهاية اليوم الخامس من الحرب الوطنية على تراجع عن مواقعها المحتلة والمناطق المهمة على طول خط التماس. ودمرت طوابير عسكرية متنقلة في مختلف الاتجاهات لجيش أرمينيا تدميرا بطلقات دقيقة. دمرت منذ يوم بدء الحرب الوطنية نحو مائتي دبابة والمعدات المدرعة الاخرى وثمان وعشرون ومائتين من المعدات المضادة للصواريخ وأنظمة راجمات الصواريخ والألغام والهاون وثلاثون من منظومات الدفاع الدوي وست مقرات القيادة والادارة ونقاط المراقبة القيادية وخمسة مستودعات للاسلحة والمعدات القتالية واكثر من خمسين من الاسلحة المضادة للدبابات واكثر من عشر ومائة من وسائل النقل العسكرية تدميرا بجانب ومنظومة اس 300 الصواريخ المضادة للطائرات.

* واتصل رئيس بيلاروس الكساندر لوكاشينكو هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مهتمًا بالاوضاع الاخيرة الناشبة جراء الصراع المسلح عند خط التماس الارميني الأذربيجاني. واحاط رئيس الدولة نظيره البيلاروسي علما باستفزازات أرمينيا العسكرية وعمليات الهجوم المضاد التي يشنها جيش أذربيجان ردا على ذلك.

* استهدفت قوات أرمينيا مناطق أذربيجان السكنية المدنية باستخدام الصواريخ والقاذفات المدفعية للمرة التالية مما ادى الى وصول القتلى بين المدنيين العزل الى تسعة عشر والمصابين الى خمسة وخمسين وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.