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    وسائل الاعلام المصرية والاردنية تكتب عن التعددية الثقافية الحديثة في أذربيجان

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]

    باكو، 28 يناير (أذرتاج)

    نشرت وسائل الاعلام المصرية والاردنية منها آسيا اليوم والانباط ونيروز مقالا في عنوان " أذربيجان المصدر الرئيسي للتعددية الثقافية الحديثة".

    يتحدث صاحب المقال المستشرق الاذربيجاني هاشم محمدوف في المقال عن تاريخ التعددية الثقافية في أذربيجان ويقول : من أبرز سمات التعددية الثقافية في أذربيجان الموقف المتسامح للمجتمع المدني تجاه ممثلي الثقافات والأديان الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن القول أن أكثر من 93 ٪ من سكان أذربيجان مسلمون، ولكن مع ذلك، فإن المجتمع الإسلامي الذي تعمل فيه المجتمعات اليهودية والبروتستانتية بحرية أكبر هو المجتمع الأذربيجاني، فقد كانت أذربيجان موطناً ليس فقط في العصر الحديث، ولكن عبر التاريخ، لشعوب تعرضت للقمع والاضطهاد، وبغض النظر عن هوياتها الدينية والعرقية، فهذه السمات التاريخية هي التي تشكل أساس نموذج المجتمع المتعدد الثقافات والمتسامح في أذربيجان."

    ينهي محمدوف مقاله بهذه الفكرة : " وهكذا، ففي الوقت الذي تغرق فيه التعددية الثقافية في العالم، فإن أذربيجان لا تزال متمسكة بثبات بالتعددية الثقافية والهويات العرقية والدينية المختلفة، حيث تحافظ على نموذج فريد من التعددية الثقافية، وهذا ما يدل بوضوح علي أن الأشخاص ذوي الخصائص المختلفة يمكنهم العيش معاً بحرية وسلام واستقرار."

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    وسائل الاعلام المصرية والاردنية تكتب عن التعددية الثقافية الحديثة في أذربيجان