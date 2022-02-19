 محميات أذربيجان: محمية صنوبر ائلدار

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

محمية صنوبر ائلدار الطبيعية أراض ذات صفة الإدارة الخاصة للحفاظ والأبحاث العلمية مبنية في أراضي محافظة ساموخ غرب البلاد بمرسوم الرئيس الاذربيجاني المؤرخ في 16 ديسمبر عام 2004م رقم 550 بهدف الحفاظ على التنوع البيئي والأنظمة الايكولوجية والمناظر الطبيعية النادرة خاصة الوضع الطبيعي لغابات صنوبر ائلدار الوطن الوحيد في العالم.

ويعود تاريخ المحمية الى عام 1910م حيث نودي بمساحة بلغت 5ر3 هيكتارات من غابات صنوبر ائلدار بمحمية طبيعية الى أن أنشئت محمية صنوبر ائلدار بقرار حكومة أذربيجان المؤرخ في 5 مايو عام 1948مم بغية الحفاظ على غابات صنوبر ائلدار الوحيدة في العالم في أراضي محافظة ساموخ وبعد ذلك انطلقت حملات غرس وزرع صنوبر ائلدار في مختلف مناطق البلد والعالم خاصة الأراضي القاحلة أساسا وانتشرت عبر العالم صيت تخضير المناطق القاحلة والجفافة بزرع صنوبر ائلدار.

وعلى مر الزمن بدلت المحمية لمناظرها الطبيعية بمحمية كاملة. كما أصبحت فرعا لمحمية توريان شاي بمساحتها البالغة 300 هيكتار عام 1961م ولمحمية جويجول عام 1967م وزيدت مساحتها على حساب أراضي غابات البلد 92 هيكتارا عام 1978م وتبلغ مساحة المحمية حاليا 1686 هيكتار.

ومنطقة تقع عليها محمية صنوبر ائلدار مساحة جبلية تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وتعرض الغطاء الأرضي للتآكل الشديد.

وشكلت صنوبر ائلدار في المساحة منطقة غابية خاصة بها وتبلغ اعمار أشجار صنوبر ائلدار فيها 100—120 عام وارتفاعها 2-6 امتار بقطر متراوح بين 10-28 سم وكثافتها 32ر0 والشجرة مدرجة في كتاب أذربيجان الأحمر.

والمحمية غير غنية بالحيوانات والطيور حيث تتميز بالارنب بين الحيوانات والحجل بين الطيور.