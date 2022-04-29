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    سياسة


    الرئيس علييف: تطورات ما بعد الحرب تظهر أننا لا نية سيئة لنا

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٠]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" المنعقد بجامعة ادا إنّ التطورات ما بعد الحرب تُظهر أننا لا نية سيئة لنا وبالعكس نريد السلام والاعتراف بوحدة أراضينا.

    وأشار الرئيس علييف الى أنّ معايير الحياة في البلد اعلى بأضعاف مضاعفة من أرمينيا وأراضي أذربيجان المنشورة عليها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية مفيدا أنّ رسائل إيجابية تأتي من الأرمن المقيمين في قره باغ وبدأت اتصالات أولية.

    وأبان الرئيس علييف أنّ هذا مظهر آخر لنيتنا ولهم أنّ يشاركوا في التنمية الاقتصادية في دولة أذربيجان الموحدة وان يشعروا بأنفسهم آمنين ومريحين ولكن هذا يطلب قبل كل شيء الحد من ميول انفصالية وفهم الحقائق بجانب إلقاء نظرة على الخريطة والجغرافيا كي يتفهموا أنّ مئات آلاف من الأذربيجانيين يعودون في أقرب المستقبل الى كلبجر ولاتشين وشوشا وأغدام وسوف يجب عليهم أنّ يعيشوا في مثل هذه البيئة في ظروف الجوار وبالتالي عليهم أنّ يضعوا حدا على العداوة ويجردوا انفصاليين وسيرون نفع وثمار ذلك البتة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: تطورات ما بعد الحرب تظهر أننا لا نية سيئة لنا
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