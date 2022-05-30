  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 6.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 30 مايو، (أذرتاج)

    تم نقل 13 مليارا و923.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 12.4 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 48.7 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 6 مليارات و783.5 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

    AZERTAG.AZ :نقل 6.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
    نقل 79 % من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال 4 أشهر
    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١٧]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 126 دولار
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]
    انخفاض سعر برميل النفط
    نقل 6.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم