نقل 79 % من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال 4 أشهر

باكو، 30 مايو، (اذرتاج)

تم تصدير 11 مليونا و611.1 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 9 ملايين و173.3 ألف طن من النفط إلى خط أنابيب "باكو- تبيليسي- جيهان".

كما تم شحن مليون و575.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" خلال العام الجاري.