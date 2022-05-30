نقل 79 % من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
باكو، 30 مايو، (اذرتاج)
تم تصدير 11 مليونا و611.1 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 9 ملايين و173.3 ألف طن من النفط إلى خط أنابيب "باكو- تبيليسي- جيهان".
كما تم شحن مليون و575.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" خلال العام الجاري.
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