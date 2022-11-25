اجلاء 16 مواطنا أذربيجانيا من سوريا الى ارض الوطن

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

تم اجلاء 16 شخصا من مواطني أذربيجان وهم 3 نسوة و13 طفلا كانوا محتجزين في المعسكرات في الجمهورية العربية السورية الى ارض الوطن في 24 نوفمبر.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن احضار المواطنين الى الوطن أتى نتيجة للتدابير المنفذة مرحليا من قبل حكومة أذربيجان.

وبعد أن تم تحديد مكان المواطنين وتشخيص هوياتهم وتبعيتهم لجمهورية أذربيجان مما تبعه ايفاد ممثلين للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المنضمة الى فريق العمل المسؤول عن اجلاء مواطني أذربيجان من كل من العراق وسورية الى جمهورية تركيا.

ونتيجة لفعاليات مشتركة منفذة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في جمهورية تركيا تم ضمان عبور المواطنين المذكورين الموجودين في سوريا عبر حدود تركيا.

وقام الوفد الأذربيجاني الموفد الى تركيا بالفحص الطبي والنفسي الاولي للمواطنين وتلقوا مساعدات ضرورية ابتدائية. ثم قدمت لهم سفارة أذربيجان في تركيا وثائق عودة المواطنين الى أذربيجان لتقنين مغادرتهم تركيا الى الوطن، بتذاكر رحلة جوية الى أذربيجان.

تم اجلاؤهم الى أذربيجان عبر الرحلة الجوية في 24 نوفمبر برفقة وفد أذربيجان المذكور.

يجب الذكر ان اجمالي عدد النساء والأطفال الذين تم اجلاؤهم من كلا البلدين 409 شخص حتى الآن منهم 380 طفل و29 امرأة من العراق وسوريا.

وتتخذ حكومة أذربيجان كل ما هو ضروري من تدابير اعادة التكامل والتأهيل بحق المواطنين المذكورين.