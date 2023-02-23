سفارة الكويت في باكو تحتفل باليوم الوطني

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

احتفلت سفارة دولة الكويت في باكو عاصمة أذربيجان في 22 فبراير باليوم الوطني بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال والذكرى الـ32 للتحرير في حفل رسمي حضره كبار المسئولين الحكوميين والسفراء والاعلاميون وممثلو المجتمع.

أفادت أذرتاج ان الحفل افتتح بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

ثم ألقى السفير الكويتي عبد الله محمد الموعد كلمة في الحفل رحب فيها في البداية بالحضور. أشاد السفير بالعلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الجوانب الأخرى. قال السفير ان بين البلدين تعاونا وتنسيقا في العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، بما فيها التنسيق في دعم كل من الكويت وأذربيجان لمرشحيها في المنظمات الدولية المختلفة. يوجد أيضا تعاون على المستوى البرلماني بين البلدين والذي نتج عنه تشكيل لجنة الصداقة والتواصل الدائم والتنسيق بينهما في المحافل البرلمانية المتعددة وتبادل الزيارات والتي كان آخرها العام الماضي من خلال زيارة الوفد البرلماني الكويتي الى باكو والزيارة المرتقبة خلال هذا العام لرئيسة البرلمان الاذربيجاني الى دولة الكويت مما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

في اشارته الى اعمال اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين برئاسة وزيري الخارجية للبلدين ، قال السفير انها تترجم التعاون الفعلي بين الجهات والمؤسسات المختلفة المتعددة ضمن هذه اللجنة منها الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليم والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى التي تندرج تحت اللجنة العليا المشتركة. أعلن السفير ان اللجنة ستجتمع في دولة الكويت في الأشهر القادمة اجتماعها الثالث.

في حديثه عن العلاقات في مجال السياحة، قال السفير ان هناك تطورا ملحوظا حيث ازداد عدد السياح الكويتيين خلال عام 2022 الى ما يقارب 22 ألف قدموا الى أذربيجان.

اعتذر السفير الكويتي عن عدم قدوم فرق موسيقية من الكويت لتقديم فقرات وفنون تراثية تضامنا وتعاطفا مع إخوانهم في تركيا وسوريا اللتين ضربهما زلزال مدمر نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من الناس، سائلا الله تعالى ان يرحم جميع الموتى متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الاذربيجاني فارض رضاييف في كلمته ان أذربيجان تعطي أهمية خاصة لتطوير علاقات التعاون مع دولة الكويت الصديقة. وتربط بلدينا القيم الدينية والثقافية المشتركة واوجه التشابه التاريخية. ولعبت أذربيجان والكويت دورا مهما في إقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشرق والغرب منذ الأزمنة القديمة. واليوم لكلا البلدين مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي الدولتين.

أشاد نائب الوزير بدعم الكويت وموقفها العادل بشأن وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وسلامة حدودها المعترف بها دوليا.

كذلك أضاف رضاييف ان بين البلدين تعاونا مثمرا في المحافل الدولية مشيرا الى ان مستوى العلاقات ضمن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية الأخرى يستحق للتقدير.

كما لفت رضاييف الى وجود فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين أذربيجان والكويت في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والثقافية.