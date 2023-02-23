الوزير البريطاني: أمن أذربيجان مهم لنا كأمن بريطانيا

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

أقيمت في 22 فبراير مناقشات في موضوع "أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة"، ذلك برعاية جامعة أدا وسفارة بريطانيا العظمى في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي قال في كلمته في الحدث ان التعاون بين البلدين كان في السابق أساسا في مجال مصادر الطاقة، لكنه يشمل القطاعات المختلفة الآن، وسيتم تنويع التعاون أكثر في المستقبل. في حديثه عن اسهامات أذربيجان في أمن الطاقة الأوروبي، قال الوزير البريطاني ان "أمن أذربيجان مهم لنا كأمن بريطانيا".

أضاف الوزير ان أذربيجان تلعب دورا واجبا في قطاع الطاقة والنقل.

"ندعو أذربيجان وأرمينيا الى مواصلة عملية السلام والمحادثات ونروج هذا. نثق ان أفضل طريق للمضي قدما هو قيام كافة الأطراف بإجراء مناقشات في بيئة إيجابية. أعلنا بشكل سافر ان هذه العملية، إذا تستمر، ستعود بالنفع والفوائد. الكل يريد مستقبلا يسود فيه السلام. ندعو بكوننا بريطانيا العظمى كافة الأطراف الى المشاركة بإخلاص في عملية السلام المقبلة"، بحسب بيان قاله الوزير البريطاني في حديثه مع الصحفيين.

أضاف ان السلام المقبل يعتمد على التعاون ووقف التصعيد وتطبيع العلاقات. أشار الوزير الى ان التنمية الاقتصادية تقتضي بإزالة الألغام وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال، وهذا سيسمح بالسلام المستدام. أعرب عن أمله في ان زعماء منطقة القوقاز يمكنهم العمل معا لأجل التهدئة والسلام المقبل، مشيرا الى ان هذا رغبة الشعوب أيضا.

قال الوزير البريطاني ان العلاقات بين البلدين في مستوى رفيع. بين بريطانيا العظمى وأذربيجان علاقات منذ وقت طويل في مجال النفط والغاز خاصة. شركة بي بي أكبر مستثمر أجنبي في أذربيجان. "بالتأكيد، ان العلاقات لا تقتصر بهذا المجال فقط، بل تشمل مجالات التعليم والطاقة المتجددة ومجالات الاعمال الأخرى والانشاء وغيرها. لأذربيجان جيران معقدة كثيرا. لكن بلدكم يتحرك بمسئولية كثيرة. نقدر تقديرا عاليا علاقاتنا مع أذربيجان. أذربيجان شريك قيم وموثوق به لنا"، حسبما قال الوزير البريطاني.