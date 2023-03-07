غيلا فاسادزي: الانضمام إلى الصيغة الثلاثية الجورجية - الأذربيجانية - التركية سيمنح أرمينيا الهدوء وهو الشيء الرئيسي

باكو، 7 مارس، أذرتاج

يهدف الشكل الثلاثي للتعاون الإقليمي بين جورجيا وأذربيجان وتركيا إلى ضمان سلامة وكفاءة المشاريع الإقليمية. إن الانضمام إلى هذه الصيغة سيمنح أرمينيا الشيء الرئيسي في عصرنا وهو الهدوء.

قال هذه الكلمات غيلا فاسادزي، المحلل السياسي الجورجي ومؤلف قناة أخبار القوقاز على موقع يوتيوب، في حديثه مع أذرتاج.

في اليوم السابق، استضافت تبليسي اجتماعا لرؤساء لجان العلاقات الخارجية في برلمانات جورجيا وأذربيجان وتركيا. ناقشت الأطراف قضايا تعميق التعاون الإقليمي من أجل السلام والاستقرار في جنوب القوقاز، ومسألة المواصلات في المنطقة، وأهمية ممرات العبور - خط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان، وخط سكة حديد باكو - تبيليسي - كارس، ممر الغاز الجنوبي والممر الأوسط ومشروع مد الكابلات عبر قاع البحر الأسود.

"كل شيء بسيط وواضح هنا: يجب على الدول الثلاث ضمان سلامة وكفاءة المشاريع الإقليمية (الخدمات اللوجستية والطاقة)، والتي تعد جزءًا مهمًا من الاقتصاد والأمن القومي لبلداننا. علاوة على ذلك، فإن قضية الأمن القومي أساسية هنا. نحن مهتمون بهذه المشاريع، وبطرق مختلفة: إذا كان هذا أحد المشاريع العديدة بالنسبة لتركيا، فهذه مشاريع أساسية بالنسبة لجورجيا وأذربيجان ".

ووفقا له، من الناحية السياسية، فإن هذا يعني تعزيز أمن بلادنا، وهو بالفعل كثير جدا في هذه الأوقات المضطربة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا وجورجيا عضوان في نادي رامشتاين، وتشارك أذربيجان بنشاط في حركة عدم الانحياز، وتشارك الدول الثلاث في المنصات والصيغ الدولية المختلفة، مما يوسع بشكل كبير من إمكانيات دعم بعضها البعض، كما يعتقد الخبير.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن لأرمينيا في المستقبل، بعد تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، الانضمام إلى هذه الصيغة وما ستكسبه في هذه الحالة، قال فاسادزه ان هذا ممكن لكن بعد تسوية المشاكل المتعلقة بتلك البلدان، موضحا "هذا أمر أوده حقا. لسوء الحظ، حتى الآن لا أرى أي احتمالات في هذا الاتجاه. بدلاً من ذلك، أرى آفاقًا في المستقبل، أي في المستقبل. في ظل سيناريو اليوم، فإن التطبيع الكامل للعلاقات أمر مستحيل. لكن يمكن إثارة حيرتنا فقط بمفاجأة ممتعة، لذلك آمل أن أفاجأ في المستقبل القريب. أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، فإن أرمينيا ستكتسب الشيء الرئيسي في عصرنا وهو الهدوء"، كما أكد المحلل السياسي.