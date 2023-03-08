الأمير تركي الفيصل: الدمار الذي وقع أثناء الاحتلال شهادة على همجية غير مسبوقة

باكو، 8 مارس (أذرتاج)

أنا ممتن جدا لرئيس أذربيجان إلهام علييف على فرصة زيارة قره باغ بعد تحريرها. إن رؤية آثار 30 عامًا من الاحتلال ومدى الدمار الذي ألحق بهذه الأراضي أمر غير معقول.

قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل لأذرتاج إن اعمال الدمار هنا شهادة على البربرية التي لم يسبق لها مثيل في أماكن أخرى.

سيتم إعمار قره باغ بعزم الشعب الأذربيجاني وستصبح هذه الأراضي منطقة متطورة في أذربيجان، على حد قول الأمير تركي الفيصل.

وأضاف الضيف ان إزالة الألغام تعتبر أحد أهم المسائل لعودة السكان الأصليين الى هذه الأراضي وكذلك للأشخاص الآخرين الذين سيأتون إلى هنا ويجدون العمل فيها. وتبدو الأرض خصبة للغاية. لذلك، هناك ظروف ملائمة لتطوير الصناعة والزراعة على السواء.