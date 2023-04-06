إعلان 4 موظفين في السفارة الإيرانية لدى أذربيجان "أشخاص غير مرغوب فيهم"

باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

تم استدعاء سيد عباس موسوي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان اليوم إلى وزارة الخارجية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال اللقاء، أبدت الوزارة استيائها الشديد للسفير الإيراني لما أظهرتها بلاده من أعمال استفزازية تجاه أذربيجان مؤخرا.

تم لفت انتباه السفير الإيراني إلى أن حكومة أذربيجان تعلن 4 موظفين في السفارة الإيرانية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بسبب أنشطتهم التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتطالب مغادرة هؤلاء الأشخاص أراضي أذربيجان في غضون 48 ساعة.