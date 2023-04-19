غالبية القرى التي نزح أبناء جلدتنا منها في أذربيجان الغربية لا تزال غير مأهولة – رئيس الجماعة

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة جماعة أذربيجان الغربية (الأراضي الأذربيجانية التاريخية الواقعة حاليا في أرمينيا) نائب المجلس الوطني عزيز علي اكبرلي في تصريح له لوكالة أذرتاج إن مواطنينا المطرودين من أذربيجان الغربية سيعودون إلى أراضيهم التاريخية وذلك حق لهم مثبت في القانون الدولي وقد قال رئيس الدولة في خطابه أيضا إن غالبية القرى التي نزح منها أبناء جلدتنا فارغة غير مأهولة خاصة في زنكزور ودره ليَز وكويتشه ووادي قره قولونلو ولم يستوطن الأرمن في غالبية مناطقنا السكنية في هذه المنطقة وتقيم في كل قرية اثنتين او ثلاث من العائلات الأرمينية فقط.

وذكر أن أبناء جلدتنا طردوا من حوالي 200 منطقة سكنية مأهولة بالأذربيجانيين خلال الترحيل الأخير ويعني ذلك أن هذه القرى لم تكن مأهولة من قبل أي أرميني قبل 35 عامًا والآن لن يثير نزوح الأذربيجانيين إلى قراهم الأم التي ظلت فارغة أية مشكلة على الأرمن. ونريد العودة إلى ديارنا الموروثة من الآباء والأجداد، التي ما زالت فارغة إلى يومنا هذا وإذا يوجد فيها أرمن جاءوا إلى تلك الأراضي من المناطق الأخرى خلال 35 سنة أخيرة وأرادوا أن يتعايشوا معنا في تلك القرى فنتيح لهم هذه الفرصة وإلا يريدون العيش معنا او ليسوا مستعدين نفسانيا فلهم أن يرجعوا إلى مناطق نزحوا منها.

وشدد علي اكبرلي على أننا عازمون على العودة إلى مسقط رؤوسنا وقراها التاريخية كلها في أذربيجان الغربية ومن ضمنها يريفان وقد أقام فيها عدد كبير من العائلات الأذربيجانية خلال القرن العشرين. وكان فيها مواطنونا في أثناء الترحيل الأخير. وعلاوة على ذلك كانت للأذربيجانيين المقيمين في يريفان مدارس ومعاهد خاصة وكانت لهم جرائد وصحف صادرة وكتب تطبع فيها فلذلك نحن مستعدون إلى كل شبرة من أراضي أذربيجان الغربية والى يريفان طالبين بحقنا التاريخي.