"الخارجية": ندين بشدة وضع نصب تذكاري لعملية "نيميزيس" الإرهابية في عاصمة أرمينيا

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

ندين بشدة وضع نصب تذكاري لعملية "نيميزيس" الإرهابية في يريفان، عاصمة أرمينيا، في 25 أبريل من هذا العام.

إن تحضير هذا النصب بإذن وموافقة الهيئات الحكومية الارمينية ذات الصلة في أرمينيا، ومشاركة نائب العمدة الذي هو عضو في الحزب الحاكم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في حفل إزاحة الستار عنه هو ترويج السياسة الإرهابية ودعاية الأعمال الإرهابية التي نفذتها عبر التاريخ.

قالت هذا وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نشرته بخصوص وضع النصب التذكاري لعملية "نيميزيس" الإرهابية في أرمينيا.

كما جاء في البيان: "اغتيل مسؤولو جمهورية أذربيجان الديمقراطية خلال فترة عامي 1920-1922 منهم رئيس الوزراء الأسبق فتحعلي خان خويسكي، ورئيس البرلمان الأسبق حسن باي أغاييف، ووزير الداخلية الأسبق بهبود خان جاوانشير، ورئيس الوزراء الأسبق نسيب باي يوسف بيلي، إلى جانب مسؤولي الدولة العثمانية خلال عملية "نيميزيس" الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة من جمهورية أذربيجان الشعبية والدولة العثمانية.

من المعروف للجميع أن تنظيم "أسالا" الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الارمينية الأخرى، التي تُروّج على مستوى دولة أرمينيا، ارتكبت أكثر من 235 عملاً إرهابياً في 22 بلدا في العالم وقتلت 24 دبلوماسياً تركيا خلال سنوات 1970-1980. منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين، ارتكبت أرمينيا حوالي 30 عملاً إرهابياً واسع النطاق ضد أذربيجان، بما في ذلك تفجير الحافلات العامة وقطارات المترو، فضلاً عن استهداف السكان المدنيين من قبل الإرهابيين".