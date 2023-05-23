اليونسكو تستجيب رسميا لنداء جماعة أذربيجان الغربية

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

أرسلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ردًا رسميًا على نداء جماعة أذربيجان الغربية فيما يتعلق بحقائق التدمير الشامل للتراث الثقافي الأذربيجاني في أراضي أرمينيا الحالية.

"كما ورد سابقًا ، أرسلت جماعة أذربيجان الغربية نداءًا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 27 مارس 2023 ، لفت الانتباه فيه إلى حقائق التدمير الشامل للتراث الثقافي الأذربيجاني في الأراضي التي توجد أرمينيا فيها في الوقت الحاضر وطلب إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى أرمينيا لتقييم الوضع في هذه المنطقة.

بعد ذلك، اجرت الجماعة اتصالا مستمرا مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لجذب الانتباه إلى هذه القضية وحث اليونسكو على بدء العمل على هذه المسألة.

في هذا السياق، استجابت اليونسكو رسميًا على نداء الجماعة. تنص الرسالة الموقعة من قبل مسؤول رفيع المستوى في المنظمة على أن القضية التي أثارتها الجماعة فيما يتعلق بحالة التراث الثقافي الأذربيجاني في أراضي أرمينيا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصلاحيات اليونسكو وأن المنظمة تتعامل مع هذه القضية باستخدام الآليات ذات الصلة في هذا المجال.

تشكل هذه الرسالة التي أرسلتها اليونسكو إلى الجماعة تطورًا مهمًا في طرح قضية التراث الثقافي الأذربيجاني في أراضي أرمينيا على جدول الأعمال الدولي، واتخاذ خطوات عملية في هذا المجال، والاعتراف الدولي بالجماعة باعتبارها نظيرًا موثوقًا، وكذلك في إقامة حوار بين اليونسكو والجماعة.

ستواصل الجماعة الحوار والتفاعل مع اليونسكو في إطار المعايير والآليات القانونية الدولية لوقف التدمير المستمر للتراث الثقافي الأذربيجاني في أرمينيا الحالية وترميم مواقع التراث المدمرة بالفعل.

يذكر أن مصطلح "أذربيجان الغربية" يعبر عن أراضي أذربيجان التاريخية التي أنشئت عليها دولة أرمينيا الحالية مطلع القرن الـ20 وبعد ذلك أخذت أرمينيا في طرد سكانها الأصليين الأذربيجانيين الأتراك من ديارهم حيث وقع آخر عملية طردهم الجماعي عام 1988م قبل اندلاع نزاع قراباغ. إن السكان الأصليين لأراضي أذربيجان الغربية يواصلون نضالهم القانوني من اجل العودة إلى ديارهم واسترداد حقوقهم المسلوبة.