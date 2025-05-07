المجلس الوطني يعقد اجتماعا خاصا بالزعيم الوطني العام حيدر علييف

باكو، 8 مايو، أذرتاج

يعقد المجلس الوطني في 8 مايو اليوم اجتماعا خاصا بموضوع "الزعيم الوطني العام حيدر علييف مؤلف دستور أذربيجان المستقلة" ضمن فعاليات "عام الدستور والسيادة".

ويلقي النواب كلمات في الاجتماع حيث يحللون تحليلا واسعا الدور التاريخي الذي لعبه الزعيم الوطني حيدر علييف في بناء مقومات الدولة القانونية وإعداد دستور أذربيجان المستقلة الأول.