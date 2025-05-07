المجلس الوطني يتبنى الإعلان بشأن "عام الدستور والسيادة"

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تبنى المجلس الوطني الأذربيجاني إعلانا بشأن "عام الدستور والسيادة".

وقرأ النائب بهروز محرموف الوثيقة على النواب في الاجتماع الخاص الذي عقده المجلس الوطني في موضوع "الزعيم الوطني العام حيدر علييف مؤلف دستور أذربيجان المستقلة" اليوم.

ثم طرح الإعلان للتصويت وجرى تبنيه.