الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل تدشين مركز أغدام للموقام تـــحديـــث

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في العاشر من مايو اليوم حفل تدشين مركز أغدام للموقام.

وأحاط وزير الثقافة عادل كريملي رئيسَ الدولة والسيدة الأولى علما مفصلا بالظروف التي جرى توفيرها به.

وجاء فيها أن حجر أساس مركز أغدام للموقام وضع من طرف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في مايو عام 2023م.

وفي المركز مقهى وصالة للسينما ومكتبة وصالتان للرقص وصالة للحفلات الموسيقية بسعة 507 مقعد قادرة على استضافة مختلف الفعاليات الثقافية وعلى رأسها حفلات وأمسيات موسيقى الموقام وكذلك 14 غرفة درس وصالة للمعارض وقاعة للاجتماعات وسائر الغرف الخدمية.

كما بني مدرّج مسرحي مفتوح في محيط مركز المقام بسعة 615 متفرج.

ويسهم المركز بدورٍ مهم في استعادة مجد فن الموقام العريق في منطقة قره باغ كما كان عليه قبل الاحتلال وفي تعليمه ونشره وترسيخ حب الموقام في نفوس الجيل الشاب.

ثم ألقى رئيس الدولة كلمة في الحفل.

بعد ذلك شاهد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا برنامج حفل موسيقي مكرس لافتتاح مركز أغدام للموقام.