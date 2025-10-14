توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات أذربيجان وبيلاروس

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين شركات من أذربيجان وبيلاروس في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي المنعقد في العاصمة باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان مدير عام شركة "فوديني" ايلتشين بلالوف ومدير شركة "يايلاق" الاذربيجانية شاهن حسينوف والمدير العام لمصنع "روغاكوف لمنتجات الألبان" البيلاروسي فلاديمير لوتسكي قاموا بتوقيع الاتفاقيات.

وتتضمن الاتفاقيات الموقعة تزويد منتجات الألبان المعلبة والزبدة ومنتجات الحليب المجفف.

وتسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون بين أذربيجان وبيلاروس في مجالات الزراعة وصناعة المواد الغذائية.