انخفاض صادرات فحم الكوك في النصف الأول من العام

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

انخفضت صادرات فحم الكوك من البلد إلى 148 مليون و61.6 ألف طن خلال الفترة ما بين اشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 44 مليونا و737.3 ألف دولار أمريكي.

يذكر انه تم تصدير 158 مليون و861.6 ألف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الشهر من عام 2024 وبلغت قيمة الصادرات 13 مليونا و384.3 ألف دولار أمريكي.