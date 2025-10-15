أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان خلال يناير - سبتمبر من العام الجاري 336.8 ألف طن من الميثانول بقيمة 75.8 مليون دولار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه تم تصدير 367.09 ألف طن من الميثانول من البلاد في نفس الأشهر من عام 2024، وبلغت قيمة التصدير 75.3 مليون دولار.