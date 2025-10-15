تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

تم تصدير 92.6 ألف طن من البولي إيثيلين من أذربيجان خلال اشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الصادرات من البولي إيثيلين بلغت 103.6 مليون دولار.

يذكر انه تم بناء مصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وذلك في إطار مشروع "سوكار بوليمير" في سومغايت. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 330 طن في اليوم و120 ألف طن سنويا. 25 في المائة من منتجاتها مخصصة للسوق المحلية و75 في المائة للتصدير.