قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

انخفضت صادرات النفط الخام ومنتجات النفط المستخلصة من صخور البيتومين بنسبة 3.48 في المائة لتصل إلى 16 مليونًا و996.2 ألف طن في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في حين انخفضت قيمة صادرات النفط ومنتجات النفط الخام بنسبة 18.8 في المائة لتصل إلى 8 مليارات و938.8 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنه في نفس الفترة من عام 2024، تم تصدير 17 مليونا و608.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من البلد وبلغت قيمة الصادرات 11 مليارا و8.3 ملايين دولار.

يذكر أن صادرات البيتومين هذا العام شهدت زيادة بمقدار 4.1 مرات حيث بلغ إجمالي الصادرات 4 آلاف و313.7 طن، بينما بلغت قيمة الصادرات مليون و128.4 ألف دولار. كما تم تصدير مليون و56.6 ألف طن من بيتومين النفط في الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت قيمة الصادرات 195.4 مليون دولار.