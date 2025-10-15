تشكيل فرق عمل ثلاثية لممر الشمال والجنوب وأذربيجان تُعلن تحديث شبكة السكك الحديدية حتى 2027

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

أفادت مادة تحليلية نشرها موقع نيوز الروسي بأن الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه أعطى الخطوات المتخذة لتشكيل ممر الشمال والجنوب الدولي للنقل زخماً جديداً.

وذكر التقرير أنه في 13 أكتوبر التقى ممثلون عن الاتحاد الروسي وأذربيجان وإيران في باكو وتقرر نتيجة الاجتماع تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن سلطات الجمارك والحدود والنقل في البلدان الثلاثة، ما سيؤدي إلى دور إيجابي في تطوير الممر.

وأشارت المادة إلى أن ممر الشمال والجنوب يوفر فرصاً واسعة للتنمية للمصدرين والمستوردين والمنتجين والمستهلكين في البلدان الثلاثة. ووفقاً للتحليل فإن أذربيجان تتقدم بخطوات أكثر فعالية من البلدان الأخرى في تطوير الممر وذكر التقرير أن أعمال تحديث خط سكة الحديد الواصل بين أستارا والحدود مع إيران ستكتمل قريباً وسيتم إنشاء مركز لوجستي في أذربيجان وستصبح السكك الحديدية الأذربيجانية حديثة بالكامل حتى عام 2027.

وتوقع مدير شركة روس إيران إكسبو ألكسندر شاروف أن يكتمل بناء خط سكة الحديد الواصل بين رشت وأستارا الإيرانية وأستارا الأذربيجانية الذي يبلغ طوله 160 كيلومتر حتى عام 2032م وسيؤدي استكمال هذا القسم إلى ربط السكك الحديدية الإيرانية والروسية عبر أذربيجان مما سيمكن الاتحاد الروسي من الوصول إلى بلدان الخليج. وأشار شاروف إلى أن 5 ملايين طن من البضائع يتم نقلها حالياً عبر الممر بواسطة المركبات ويمر معظمها عبر أذربيجان بالترانزيت.

ومن جانبه، أكد مدير صندوق تنمية آسيا والخبير العسكري ألكسندر سوبيانين على الأهمية الاستراتيجية للممر موضحاً أنه يضمن أرخص طريقة لإيصال البضائع إلى بلدان الخليج والهند فيما اعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي عن داغستان جمال الدين حسنوف أن الممر ليس مجرد طريق تجاري، بل هو عامل هام للأمن أيضا، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي في العالم.