الذهب يرتفع بأكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية

الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:48]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:42]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]
انخفاض صادرات فحم الكوك في النصف الأول من العام
- 16.10.2025 [11:50]
أسعار الذهب والفضة تستمر في الارتفاع
- 16.10.2025 [10:50]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 16.10.2025 [10:47]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 16.10.2025 [10:44]
أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد
- 15.10.2025 [20:46]
مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني
- 15.10.2025 [18:14]
التصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والبرازيل
- 15.10.2025 [16:12]
توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات أذربيجان وبيلاروس
- 15.10.2025 [12:54]
اجتماع وزراء دفاع الناتو يعقد في بروكسل
- 15.10.2025 [12:52]
أذربيجان وبيلاروس تسعيان إلى تأسيس مشروع صناعي دولي
- 15.10.2025 [12:34]
منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي يعقد في باكو
- 15.10.2025 [12:09]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع عشر
- 15.10.2025 [12:09]
انخفاض سعر برميل النفط
- 15.10.2025 [11:49]
أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى تاريخي
- 15.10.2025 [11:27]
الذهب يرتفع بأكثر من 44 دولارا في الأسواق العالمية
- 15.10.2025 [11:20]
اسعار النفط الأذربيجاني تتراجع بأكثر من 3 في المائة
- 15.10.2025 [11:16]
انطلاق أيام الثقافة التركمانستانية في باكو بافتتاح الجناح الوطني
- 14.10.2025 [20:10]
رئيسا برلماني أذربيجان وتركيا يتفقدان المعالم التاريخية في لاهور
- 14.10.2025 [18:39]
نائب رئيس الوزراء الروسي: أذربيجان دولة مهمة في ممر الشمال والجنوب
- 14.10.2025 [18:20]
جورجيا تطلب حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة وترفض قانون "ميغوباري"
- 14.10.2025 [18:12]
ولادة نحو 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 8 أشهر
- 14.10.2025 [17:52]
سفير فنزويلا يناقش الإصلاحات الاقتصادية والسلام الإقليمي في مؤتمر بباكو
- 14.10.2025 [17:51]
تسجيل أكثر من 31 ألف حالة زواج في أذربيجان خلال 8 أشهر
- 14.10.2025 [17:47]
سوكار تبدأ حفر أعمق بئر بحقل "أوميد" في أذربيجان باستخدام منصة "نبتون"
- 14.10.2025 [17:40]
عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و249 ألف و500 نسمة
- 14.10.2025 [17:27]
رئيس الكوب29 في البرازيل: التمويل التكيفي ليس إحساناً بل عدالة مناخية
- 14.10.2025 [16:56]
مؤتمر دولي في باكو يناقش استقلال القضاء والعلاقة مع سلطتي التشريع والتنفيذ
- 14.10.2025 [16:43]
أذربيجان تختتم مشاركتها في بطولة ليما الكبرى للجودو بسبع ميداليات
- 14.10.2025 [16:00]
العودة الكبرى: خوجالي تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 14.10.2025 [13:15]
دخل مرسوم الرئيس التركي المتعلق بمواطني الدول الناطقة بالتركية حيز التنفيذ
- 14.10.2025 [13:13]
أذربيجان تعلن اكتمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار لاتشين
- 14.10.2025 [12:53]
رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا يعززون الشراكة الاستراتيجية
- 14.10.2025 [12:49]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن عشر
- 14.10.2025 [12:35]
منتخب أذربيجان يخسر أمام أوكرانيا ويتذيل المجموعة في تصفيات كأس العالم
- 14.10.2025 [12:27]
رئيس باكستان يستقبل رئيسي برلماني أذربيجان وتركيا
- 14.10.2025 [11:37]