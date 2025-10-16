زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أذربيجان

باكو، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان 21 مليارا و798.7 مليون كيلووات في الساعة بزيادة قدرها 0.1 في المائة أي 12.1 مليون كيلووات في الساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة انه تم إنتاج 18 مليارا و659.6 مليون كيلووات\ساعة في محطات الطاقة الكهروحرارية ومليارين و414.3 مليون كيلووات\ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية و724.8 مليون كيلووات\ساعة من مصادر أخرى، بما في ذلك 30.5 مليون كيلووات\ساعة من محطات طاقة الرياح و511 مليون كيلووات\ساعة من محطات الطاقة الشمسية و183.3 مليون كيلووات\ساعة من مصنع حرق النفايات المنزلية الصلبة.

وتم إنتاج 3 مليارات و139.1 مليون كيلووات\ساعة من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بزيادة قدرها 64.5 مليون كيلووات\ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خلال الأشهر التسعة بلغ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من شركة "أذر إينيرجي" 19 مليارا و520.7 مليون كيلووات\ساعة ومنها 17 مليارا و70.6 مليون كيلووات\ساعة من محطات الطاقة الكهروحرارية ومليارين و401.1 مليون كيلووات\ساعة من محطات الطاقة الكهرومائية و49 مليون كيلووات\ساعة من محطات الطاقة المائية ومن شركة "أذر إيشيق" تم إنتاج 21.5 مليون كيلووات\ساعة من محطات طاقة الرياح، بينما بلغ حجم إنتاج المحطات الكهربائية المستقلة مليارين و256.5 مليون كيلووات\ساعة.

كما بلغ استيراد الكهرباء 145.4 مليون كيلووات\ساعة، بينما بلغ تصدير الكهرباء 989.6 مليون كيلووات\ساعة.