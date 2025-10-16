أذربيجان تواجه تزايداً حاداً في الظواهر المناخية القاسية: الفيضانات ارتفعت 80 مرة والجفاف 80 في المائة خلال عقد

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

أفادت نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية عُميرة تقييفا خلال جلسة "تغير المناخ واستدامة المدن" ضمن المنتدى الوطني الثالث للتخطيط العمراني في أذربيجان بأن حدة الظواهر المناخية المتطرفة قد ازدادت بشكل حاد في البلد خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت نائبة وزير البيئة أن البيانات تشير إلى تضاعف عدد حوادث الفيضانات 80 مرة وزيادة مدة الجفاف بنسبة 80 في المائة وارتفاع عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية 6 مرات وذلك خلال العقد الماضي. كما تضاعفت حرائق الغابات 6 مرات والرياح القوية 12 مرة وارتفع تكرار هطول الأمطار الغزيرة 6 مرات.

وشددت نائبة الوزير تقييفا على أن هذه الأرقام تثبت الأهمية الحيوية لإنشاء وتحسين أنظمة الإنذار المبكر القوية المتعلقة بالظروف الجوية في البلد وأضافت أن حجم المياه الواردة إلى أذربيجان قد انخفض بنسبة 30 في المائة نتيجة لتغير المناخ.

وأشارت تقييفا إلى حوادث ملموسة مثل هطول الأمطار في باكو خلال أبريل من العام الجاري بكميات تجاوزت المعدل الطبيعي لثلاثة أشهر في يوم واحد، مما أدى إلى فقدان شخصين لحياتهما إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعاصمة جراء الرياح القوية عام 2019. وأكدت أن التنسيق بين الهيئات الحكومية وتطوير أنظمة التنبؤ بالطقس أمر بالغ الأهمية لمنع مثل هذه الحوادث.