أذربيجان تواجه تزايداً حاداً في الظواهر المناخية القاسية: الفيضانات ارتفعت 80 مرة والجفاف 80 في المائة خلال عقد
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
أفادت نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية عُميرة تقييفا خلال جلسة "تغير المناخ واستدامة المدن" ضمن المنتدى الوطني الثالث للتخطيط العمراني في أذربيجان بأن حدة الظواهر المناخية المتطرفة قد ازدادت بشكل حاد في البلد خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت نائبة وزير البيئة أن البيانات تشير إلى تضاعف عدد حوادث الفيضانات 80 مرة وزيادة مدة الجفاف بنسبة 80 في المائة وارتفاع عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية 6 مرات وذلك خلال العقد الماضي. كما تضاعفت حرائق الغابات 6 مرات والرياح القوية 12 مرة وارتفع تكرار هطول الأمطار الغزيرة 6 مرات.
وشددت نائبة الوزير تقييفا على أن هذه الأرقام تثبت الأهمية الحيوية لإنشاء وتحسين أنظمة الإنذار المبكر القوية المتعلقة بالظروف الجوية في البلد وأضافت أن حجم المياه الواردة إلى أذربيجان قد انخفض بنسبة 30 في المائة نتيجة لتغير المناخ.
وأشارت تقييفا إلى حوادث ملموسة مثل هطول الأمطار في باكو خلال أبريل من العام الجاري بكميات تجاوزت المعدل الطبيعي لثلاثة أشهر في يوم واحد، مما أدى إلى فقدان شخصين لحياتهما إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعاصمة جراء الرياح القوية عام 2019. وأكدت أن التنسيق بين الهيئات الحكومية وتطوير أنظمة التنبؤ بالطقس أمر بالغ الأهمية لمنع مثل هذه الحوادث.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:48]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:42]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]
انخفاض صادرات فحم الكوك في النصف الأول من العام
- 16.10.2025 [11:50]
أسعار الذهب والفضة تستمر في الارتفاع
- 16.10.2025 [10:50]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 16.10.2025 [10:47]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 16.10.2025 [10:44]
أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد
- 15.10.2025 [20:46]
مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني
- 15.10.2025 [18:14]
التصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والبرازيل
- 15.10.2025 [16:12]
توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات أذربيجان وبيلاروس
- 15.10.2025 [12:54]
اجتماع وزراء دفاع الناتو يعقد في بروكسل
- 15.10.2025 [12:52]
أذربيجان وبيلاروس تسعيان إلى تأسيس مشروع صناعي دولي
- 15.10.2025 [12:34]
منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي يعقد في باكو
- 15.10.2025 [12:09]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع عشر
- 15.10.2025 [12:09]
انخفاض سعر برميل النفط
- 15.10.2025 [11:49]
أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى تاريخي
- 15.10.2025 [11:27]
الذهب يرتفع بأكثر من 44 دولارا في الأسواق العالمية
- 15.10.2025 [11:20]
اسعار النفط الأذربيجاني تتراجع بأكثر من 3 في المائة
- 15.10.2025 [11:16]
انطلاق أيام الثقافة التركمانستانية في باكو بافتتاح الجناح الوطني
- 14.10.2025 [20:10]
رئيسا برلماني أذربيجان وتركيا يتفقدان المعالم التاريخية في لاهور
- 14.10.2025 [18:39]
نائب رئيس الوزراء الروسي: أذربيجان دولة مهمة في ممر الشمال والجنوب
- 14.10.2025 [18:20]
جورجيا تطلب حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة وترفض قانون "ميغوباري"
- 14.10.2025 [18:12]
ولادة نحو 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 8 أشهر
- 14.10.2025 [17:52]
سفير فنزويلا يناقش الإصلاحات الاقتصادية والسلام الإقليمي في مؤتمر بباكو
- 14.10.2025 [17:51]
تسجيل أكثر من 31 ألف حالة زواج في أذربيجان خلال 8 أشهر
- 14.10.2025 [17:47]
سوكار تبدأ حفر أعمق بئر بحقل "أوميد" في أذربيجان باستخدام منصة "نبتون"
- 14.10.2025 [17:40]
عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و249 ألف و500 نسمة
- 14.10.2025 [17:27]
رئيس الكوب29 في البرازيل: التمويل التكيفي ليس إحساناً بل عدالة مناخية
- 14.10.2025 [16:56]
مؤتمر دولي في باكو يناقش استقلال القضاء والعلاقة مع سلطتي التشريع والتنفيذ
- 14.10.2025 [16:43]