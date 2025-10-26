سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 43 دولارا

الاتصال بالمؤلف
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:39]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس النمسا بمناسبة العيد الوطني
- 26.10.2025 [15:49]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثلاثون
- 26.10.2025 [15:13]
كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: تأهل الوداد البيضاوي إلى دور المجموعات
- 25.10.2025 [22:05]
المغرب يطلق بشراكة دولية مشروع "البوابة الخضراء للشباب والتنوع البيولوجي "
- 25.10.2025 [15:01]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة العيد الوطني
- 25.10.2025 [13:45]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع والعشرون
- 25.10.2025 [13:08]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 25.10.2025 [12:31]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة قبادلي من الاحتلال الأرميني
- 25.10.2025 [11:54]
بطل أذربيجان يواصل تصدر تصنيف الباراتيكواندو العالمي
- 24.10.2025 [16:13]
رئيس الاتحاد الروسي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 24.10.2025 [15:35]
باكو تفتتح مركزاً للتحكيم بمشاركة رئيس وزراء بلجيكا الأسبق و600 خبير دولي
- 24.10.2025 [14:03]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن والعشرون
- 24.10.2025 [13:57]
أذربيجان وبولندا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التجارة والتعاون في سلامة الغذاء
- 24.10.2025 [12:40]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 24.10.2025 [11:13]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 24.10.2025 [11:01]
انخفاض سعر برميل النفط
- 24.10.2025 [10:48]
منظمة الدول التركية تناقش التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي في باكو
- 23.10.2025 [20:49]
لجنة أذربيجان وصربيا تجتمع في بلغراد لمناقشة الطاقة والتجارة
- 23.10.2025 [18:51]
إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن
- 23.10.2025 [14:19]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والعشرون
- 23.10.2025 [12:24]
زلزال بقوة 6 درجات يضرب كامتشاتكا
- 23.10.2025 [11:27]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 62 دولارا
- 23.10.2025 [11:07]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 23.10.2025 [11:02]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 23.10.2025 [10:54]
قراباغ أغدام يخسر أمام أتلتيك الإسباني في دوري أبطال أوروبا
- 23.10.2025 [09:54]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [20:57]
وزير النقل الأذربيجاني: الممر الأوسط ليس بديلاً بل شريان يربط الشرق والغرب
- 22.10.2025 [18:27]
المغرب: تنظيم الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات
- 22.10.2025 [17:28]
وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو
- 22.10.2025 [16:10]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون
- 22.10.2025 [16:06]
وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو
- 22.10.2025 [16:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي
- 22.10.2025 [15:50]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي
- 22.10.2025 [15:38]