سوكار الأذربيجانية تعلن ارتفاع إنتاج الغاز في الربع الثالث

باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلنت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار عن نتائجها للربع الثالث من العام الحالي مشيرة إلى أن الحقول التي تديرها بشكل مستقل أو كشريك رئيسي أنتجت 1.8 مليون طن من النفط و1.94 مليار متر مكعب من الغاز.

وأفاد التقرير بأن إنتاج الغاز على مستوى البلد ارتفع بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 ليصل إلى 13 مليار متر مكعب. وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في أذربيجان خلال الربع الثالث من عام 2025 سبعة ملايين طن.

وبلغ حجم صادرات سوكار إلى الأسواق الخارجية من النفط 4.1 ملايين طن ويشمل هذا الرقم حصص أذربيجان وسوكار من أرباح النفط المنتج من قبل مجموعات الشركات الدولية العاملة في البلد.

وسجلت صادرات الغاز الطبيعي على مستوى البلد 6.3 مليارات متر مكعب بزيادة قدرها 8.7 في المائة. وبلغ الاستهلاك المحلي للغاز 2.4 ملياري متر مكعب.

وفيما يتعلق بالمعالجة فقامت سوكار بتكرير 1.7 مليون طن من النفط و760 مليون متر مكعب من الغاز خلال الربع الثالث. كما ارتفعت صادرات منتجات النفط والبتروكيماويات والغاز الكيماوي بنسبة 2.7 في المائة.