انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

انخفاض سعر برميل النفط
- [11:41]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في العراق
- 27.10.2025 [17:51]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في المكسيك
- 27.10.2025 [17:49]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في اليابان
- 27.10.2025 [17:45]
الرئيس علييف يعين قنصلا عاما جديدا في إيران
- 27.10.2025 [17:42]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في السعودية
- 27.10.2025 [17:10]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الأردن
- 27.10.2025 [17:07]
الرئيس علييف يعفي قنصل البلد العام بمدينة تبريز الإيرانية
- 27.10.2025 [17:02]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى اليابان
- 27.10.2025 [16:57]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى الأردن
- 27.10.2025 [16:55]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى السعودية والبحرين
- 27.10.2025 [16:54]
ثمن نهاية كأس العالم للسيدات اقل من 17 سنة: المغرب في مواجهة كوريا الشمالية
- 27.10.2025 [16:14]
لجنة المفقودين تعلن تحديد هويات 16 شهيدا مفقودا آخر منذ حرب قراباغ الأولى
- 27.10.2025 [15:00]
تنظيم منتدى شباب العالم التركي في كازاخستان
- 27.10.2025 [14:35]
سوكار الأذربيجانية تعلن ارتفاع إنتاج الغاز في الربع الثالث
- 27.10.2025 [14:13]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والثلاثون
- 27.10.2025 [13:52]
تقديم إمكانات أذربيجان وأوزبكستان السياحية في براغ
- 27.10.2025 [13:16]
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب إندونيسيا
- 27.10.2025 [12:44]
ألعاب التضامن الإسلامي: تحديد تقويم مباريات منتخب أذربيجان لكرة قدم الصالات
- 27.10.2025 [12:43]
فريق أذربيجاني يشارك في بطولة العالم لرياضة الإنقاذ والإطفاء في الرياض
- 27.10.2025 [11:53]
سول: لقاء ترامب وأون يبدو صعبا ولكنه ممكن
- 27.10.2025 [11:50]
رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور الفاتيكان
- 27.10.2025 [11:27]
سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 43 دولارا
- 27.10.2025 [10:44]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 27.10.2025 [10:39]
نتائج الجولة التاسعة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 27.10.2025 [10:12]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس النمسا بمناسبة العيد الوطني
- 26.10.2025 [15:49]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثلاثون
- 26.10.2025 [15:13]
كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: تأهل الوداد البيضاوي إلى دور المجموعات
- 25.10.2025 [22:05]
المغرب يطلق بشراكة دولية مشروع "البوابة الخضراء للشباب والتنوع البيولوجي "
- 25.10.2025 [15:01]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة العيد الوطني
- 25.10.2025 [13:45]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع والعشرون
- 25.10.2025 [13:08]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 25.10.2025 [12:31]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة قبادلي من الاحتلال الأرميني
- 25.10.2025 [11:54]
بطل أذربيجان يواصل تصدر تصنيف الباراتيكواندو العالمي
- 24.10.2025 [16:13]
رئيس الاتحاد الروسي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 24.10.2025 [15:35]
باكو تفتتح مركزاً للتحكيم بمشاركة رئيس وزراء بلجيكا الأسبق و600 خبير دولي
- 24.10.2025 [14:03]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن والعشرون
- 24.10.2025 [13:57]
أذربيجان وبولندا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التجارة والتعاون في سلامة الغذاء
- 24.10.2025 [12:40]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 24.10.2025 [11:13]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 24.10.2025 [11:01]
انخفاض سعر برميل النفط
- 24.10.2025 [10:48]
منظمة الدول التركية تناقش التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي في باكو
- 23.10.2025 [20:49]
لجنة أذربيجان وصربيا تجتمع في بلغراد لمناقشة الطاقة والتجارة
- 23.10.2025 [18:51]
إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن
- 23.10.2025 [14:19]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والعشرون
- 23.10.2025 [12:24]
زلزال بقوة 6 درجات يضرب كامتشاتكا
- 23.10.2025 [11:27]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 62 دولارا
- 23.10.2025 [11:07]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 23.10.2025 [11:02]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 23.10.2025 [10:54]
قراباغ أغدام يخسر أمام أتلتيك الإسباني في دوري أبطال أوروبا
- 23.10.2025 [09:54]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [20:57]