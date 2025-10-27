باكو تستضيف للمرة الثانية قمة إنشورتك للدول التركية بهدف تعزيز الاستدامة الرقمية في أسواق التأمين

باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

انطلقت في باكو فعاليات "قمة إنشورتك للدول التركية" الدولية المخصصة لتقنيات التأمين وتستمر الفعالية ليومين وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها أذربيجان هذا الحدث ذي الأهمية الدولية.

ويُعقد هذا الملتقى بدعم استراتيجي من البنك المركزي لجمهورية أذربيجان وبتنظيم من وزارة التجارة التركية بالتعاون مع اتحاد مصدري الخدمات التركي ورابطة شركات التأمين الأذربيجانية وشركة "نيو جينيريشن مانجمنت كومباني".

ويشارك في القمة مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وممثلون عن السلك الدبلوماسي ورؤساء الهيئات المالية التنظيمية ورابطات التأمين وشركات التكنولوجيا الرائدة من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وجمهورية شمال قبرص التركية.

ويركز الهدف الرئيسي للحدث على تحفيز التعاون المشترك بين الدول التركية للوصول إلى الاستمرارية والاستدامة في التطور الرقمي لأسواق التأمين ودعم هذه العملية بالاستعانة بالشركات التكنولوجية التركية المتقدمة.

وسيتم خلال القمة استعراض الوضع الحالي لقطاع تكنولوجيا التأمين في العالم التركي ودراسة احتياجات السوق الحالية ومناقشة خرائط طريق جديدة للتعاون والتنمية المشتركة.