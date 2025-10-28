أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 29 أكتوبر، (اذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 11.2 دولار ليصل إلى 3971.9 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.12 دولار لتصل إلى 47.45 دولارا.