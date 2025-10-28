المدير التنفيذي لصندوق النفط الأذربيجاني يلتقي مستثمرين عالميين في السعودية ويقدم استراتيجية الاستثمار المستدام

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

قام المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني إسرافيل محمدوف مع الوفد المرافق له بزيارة عمل المملكة العربية السعودية بهدف توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين وتقييم فرص الاستثمار الجديدة.

وعقد الوفد الأذربيجاني اجتماعات مع رؤساء 12 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية رائدة ومن بينها شركة الصين للاستثمار وبروكفيلد لإدارة الأصول وتركزت المناقشات حول توسيع المبادرات المشتركة والحوكمة المستدامة لإدارة رؤوس الأموال طويلة الأجل.

كما شارك محمدوف في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2025" في الرياض وشدد على النهج الاستثماري المسؤول الذي يتبعه صندوق النفط الأذربيجاني مع إعطاء دعمَ الابتكارات التكنولوجية وعمليات تحول الطاقة في استراتيجيته الأولوية .

وكان وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين من بين المتحدثين في الجلسة أيضاً.