وزارة المالية: انخفاض متواصل في دين أذربيجان العام الخارجي والمحلي

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

كشفت وزارة المالية الأذربيجانية عن أحدث البيانات المتعلقة بالدين العام للبلد حيث جاء في بيانها أن دين أذربيجان العام الخارجي بلغ 4 مليارات و1ر893 مليون دولار حتى 1 أكتوبر 2025 وهو ما يمثل 4ر6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2025.

وأفادت الوزارة بأن الدين العام الخارجي انخفض بمقدار 6ر236 مليون دولار مقارنة بالوضع في 1 يناير من العام نفسه وتهيمن التزامات الدولار الأمريكي بنسبة 3ر85 في المائة على هيكل العملات للدين الخارجي. ويُستحق الجزء الأكبر من هذا الدين بنسبة 7ر50 في المائة خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم سداد 8ر435 مليون دولار كأصل دين و8ر191 مليون دولار كفوائد على الديون الخارجية.

وأما الدين العام الداخلي فقد بلغ حتى 1 أكتوبر 17 ملياراً و8ر46 مليون مانات أي 1ر13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مسجلاً انخفاضاً قدره 9ر612ر1 مليون مانات مقارنة ببداية عام 2025. ويتوزع الدين الداخلي بشكل رئيسي بين الأوراق المالية الحكومية المتداولة والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة.