انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
- 29.10.2025 [20:47]
وزارة المالية: انخفاض متواصل في دين أذربيجان العام الخارجي والمحلي
- 29.10.2025 [20:12]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 29.10.2025 [19:19]
الإمارات تستثمر أكثر من 110 مليار دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات
- 29.10.2025 [17:20]
أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية تصدّر إلى كازاخستان وأوزبكستان وتركيا
- 29.10.2025 [16:41]
لاعبو الجودو الأذربيجانيون يحضرون البطولة الدولية في الإمارات
- 29.10.2025 [16:27]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"
- 29.10.2025 [16:21]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [15:18]
انطلاق منتدى باريس للسلام: رئيس الكوب29 يشارك في مناقشات المناخ العالمية
- 29.10.2025 [14:42]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والثلاثون
- 29.10.2025 [14:17]
المجلس الوطني يعقد مؤتمرا مكرسا للذكرى الـ30 لتبني دستور أذربيجان
- 29.10.2025 [12:37]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم الجمهورية التركي
- 29.10.2025 [11:55]
شييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في سومقايت
- 29.10.2025 [11:52]
رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل بزيارة إلى أذربيجان
- 29.10.2025 [11:48]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 29.10.2025 [11:17]
انخفاض سعر برميل النفط
- 29.10.2025 [11:14]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني بنسبة 3 %
- 29.10.2025 [11:05]
العودة الكبرى: أغدام وآغدره تستقبلان دفعة أخرى من سكانهما
- 29.10.2025 [10:59]
- 29.10.2025 [10:57]
- 29.10.2025 [10:13]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة العيد الوطني التركي
- 28.10.2025 [23:45]
الرئيس علييف: انطلاق المرحلة التالية من "العودة الكبرى" التي بدأت في زنكيلان
- 28.10.2025 [20:49]
الرئيس علييف: زنكيلان ستصبح مركزاً مهماً للنقل بفضل ممرّي زنكزور وآراز
- 28.10.2025 [20:00]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس تركيا بمناسبة العيد الوطني
- 28.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: أكثر من 50 ألف شخص استقروا بالفعل في قراباغ وزنكزور الشرقية
- 28.10.2025 [18:08]
الرئيس علييف: الذكرى الخامسة ليوم النصر هي الصفحة الأبرز في تاريخ أذربيجان
- 28.10.2025 [18:02]
سفراء بلدان آسيا والمحيط الهادي بالمغرب في زيارة لمجلس النواب المغربي
- 28.10.2025 [17:53]
رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يصل بزيارة رسمية إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [16:34]
مفاوضات باكستان وأفغانستان في إسطنبول تنتهي دون نتيجة
- 28.10.2025 [15:56]
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية
- 28.10.2025 [12:34]
الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة معالجة الشعير في إيميشلي
- 28.10.2025 [12:33]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والثلاثون
- 28.10.2025 [12:00]
انخفاض سعر النفط الاذربيجانيانخفاض سعر النفط الاذربيجاني
انخفاض سعر برميل النفط
- 28.10.2025 [11:41]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 28.10.2025 [11:35]
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [11:31]
العودة الكبرى: خوجاوند تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 28.10.2025 [11:31]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [11:31]
الرئيس إلهام علييف يتفقد مؤسسة إنتاج المواد الكيماوية الزراعية في صابر آباد
- 28.10.2025 [11:12]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في العراق
- 27.10.2025 [17:51]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في المكسيك
- 27.10.2025 [17:49]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في اليابان
- 27.10.2025 [17:45]
الرئيس علييف يعين قنصلا عاما جديدا في إيران
- 27.10.2025 [17:42]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في السعودية
- 27.10.2025 [17:10]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الأردن
- 27.10.2025 [17:07]
الرئيس علييف يعفي قنصل البلد العام بمدينة تبريز الإيرانية
- 27.10.2025 [17:02]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى اليابان
- 27.10.2025 [16:57]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى الأردن
- 27.10.2025 [16:55]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى السعودية والبحرين
- 27.10.2025 [16:54]
ثمن نهاية كأس العالم للسيدات اقل من 17 سنة: المغرب في مواجهة كوريا الشمالية
- 27.10.2025 [16:14]
لجنة المفقودين تعلن تحديد هويات 16 شهيدا مفقودا آخر منذ حرب قراباغ الأولى
- 27.10.2025 [15:00]
تنظيم منتدى شباب العالم التركي في كازاخستان
- 27.10.2025 [14:35]
سوكار الأذربيجانية تعلن ارتفاع إنتاج الغاز في الربع الثالث
- 27.10.2025 [14:13]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والثلاثون
- 27.10.2025 [13:52]
تقديم إمكانات أذربيجان وأوزبكستان السياحية في براغ
- 27.10.2025 [13:16]
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب إندونيسيا
- 27.10.2025 [12:44]
ألعاب التضامن الإسلامي: تحديد تقويم مباريات منتخب أذربيجان لكرة قدم الصالات
- 27.10.2025 [12:43]
فريق أذربيجاني يشارك في بطولة العالم لرياضة الإنقاذ والإطفاء في الرياض
- 27.10.2025 [11:53]