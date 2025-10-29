المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني يشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية في أبوظبي

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

يشارك المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني سوفاز إسرافيل محمدوف في الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية المنعقد في أبوظبي تحت عنوان "بناء المرونة في مرحلة التحول" وتحت رعاية ولي عهد الإمارات الشيخ خالد بن محمد بن زايد وتنظمه هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة وشركاء آخرون.

ويركز المنتدى الذي يضم صناديق تتجاوز أصولها المجمعة 10 تريليونات دولار على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية إلى جانب مناقشة قضايا الاستدامة والتحول الرقمي وتطوير الأصول البديلة. كما تطرق المشاركون إلى تحديث معايير "مبادئ سانتياغو" لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الصناديق السيادية.

وقال محمدوف في كلمته إن الابتكار التكنولوجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية وتنمية الأصول وضمان الشفافية في أسواق رأس المال مشدداً على دور الصناديق السيادية في دعم النمو المستدام والاقتصاد العالمي.

وأشار الصندوق في بيان له إلى أن مشاركته في المنتدى تسهم في ترسيخ موقع أذربيجان كمستثمر مؤسسي موثوق ومسؤول على الساحة المالية العالمية. ويتخذ المنتدى مقره في لندن منذ عام 2009 وكان قد عقد اجتماعه الرابع عشر في باكو عام 2022م بينما تم انتخاب محمدوف نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع مسقط عام 2024.