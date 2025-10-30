أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 31 أكتوبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 3.1 دولار ليصل إلى 4019 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.14 دولار لتصل إلى 48.48 دولارا.