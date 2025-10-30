إيران تكمل تسليم الأراضي لبناء خط السكك الحديدية بين رشت وأستارا حتى مارس 2026

موسكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

قال السفير الخاص لوزارة الخارجية الروسية والممثل الرئيسي للوفد الروسي في المفاوضات المتعددة الأطراف حول بحر الخزر نيكولاي أودوفيتشنكو خلال فعاليات المنتدى الرقمي الدولي الثالث لبحر الخزر إن إيران أعلنت أنها ستكمل تسليم الأراضي اللازمة لبناء خط سكة الحديد الواصل بين رشت وأستارا وهو الحلقة الرئيسية في ممر النقل الدولي الشمال الجنوب حتى مارس من العام المقبل.

وأوضح أودوفيتشنكو أن الاجتماع الثلاثي المنعقد مؤخراً بين ممثلي الاتحاد الروسي وأذربيجان وإيران شهد مناقشة التعاون الحدودي وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، حيث تعهد الجانب الإيراني بإكمال تسليم الأراضي حتى مارس المقبل.

وأضاف الدبلوماسي أن موسكو تشارك بنشاط في مشروع بناء جزء الخط المشار اليه الواصل بين رشت وأستارا، معرباً عن أمله في أن تتوصل البلدان المعنية حتى ذلك الوقت إلى تنسيق أو حتى إنشاء مشغل لوجستي موحد لضمان التشغيل الفعال للمسار.

يذكر أن المنتدى الرقمي الدولي الثالث لبحر الخزر انعقد في 30-31 أكتوبر بمدينة كاسبييسك في داغستان وركز على تطوير ممر النقل الشمال الجنوب والوضع البيئي لبحر الخزر والأسواق الرقمية.